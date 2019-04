Леви ще изсмуче и последния цент на Реал Мадрид за Ериксен, заяви Бербатов

Президентът на Тотнъм Даниел Леви ще продаде звездата на отбора Кристиан Ериксен срещу доста тлъста сума. Бившият голмайстор на "шпорите" Димитър Бербатов посъветва Реал Мадрид и друг свой бивш клуб - Манчестър Юнайтед , да се подготвят с пълен портфейл, ако имат желание да купят датския халф. Българинът смята още, че Пол Погба трябва да продължи да защитава цветовете на "червените дяволи".

@@@

In his latest exclusive column, Dimitar Berbatov previews tonight's #UCL semi-final as well as taking a look at the race for the top four and the future of Ole Gunnar Solskjaer