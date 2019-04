Лионел Меси ще получи една от най-престижните награди в Каталуния

Този сезон Меси има 45 мача за Барселона, в които е вкарал 46 гола и е направи 22 асистенции. 31-годишният аржентинец спечели предсрочно с тима шампионската титла в испанското първенство.

Lionel Messi picked up his 34th trophy with Barcelona this weekend.



Only Dani Alves and Ryan Giggs have won more for European clubs. pic.twitter.com/xszXOrALMM