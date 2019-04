Григор Димитров открива сезона на трева в турнир от сериите АТР 250

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще участва на втори турнир от сериите АТР 250 през тази година. Шампионът от Финалите на АТР 2017 ще се включи в надпреварата в предградието на холандския град Хертогенбош - Росмален, между 10 и 16 юни.

Another day, another training in fitness for @GrigorDimitrov



Ready for @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/OBR4poypwK