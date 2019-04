Волейбол Трансферна бомба! Николай Пенчев преминава в руския гранд Белогорие 30 април 2019 | 14:59 - Обновена 0



Националът Николай Пенчев ще се присъедини към руския гранд Белогорие (Белгород) за новия сезон 2019/2020, съобщава championat.com. View this post on Instagram #Final A post shared by Nikolay Penchev / R (@nikolaypenchevv) on Apr 25, 2019 at 2:55am PDT През изминалия сезон Пенчев се подвизаваше в първенството на Полша. Волейболистът, който играе на поста посрещач започна сезона в Сточня (Шчечин) заедно с други двама българи – Матей Казийски и Аспарух Аспарухов. Впоследствие обаче клубът се оттегли от шампионата поради финансови проблеми, като Пенчев стана част от Онико (Варшава). С него той стигна до спора за титлата в полското първенство. В първия мач от финалния плейоф съставът на Онико загуби от Закса (Кенджежин-Кожле) с 2:3 гейма.

Освен българския национал, друго ново попълнение в Белогорие ще бъде сръбския диагонал Дражен Лубурич.



Клубът от Белогород ще бъде напуснат от няколко състезатели, сред които Денис Земченьок, Валентин Голубьов (и двамата преминават в гранда Зенит (Казан), Джон Гордън Перин и Неманя Петрич.



Пенчев ще е вторият български волейболист, който ще играе за Белогорие, след като преди един сезон Николай Николов спечели Купата на (CEV) с гранда от Белгород.

