Лека атлетика Европейска шампионка на 400 метра се отказа от атлетиката 30 април 2019 | 14:06



копирано





Тя спечели две поредни европейски титли на 400 метра - в Цюрих през 2014 и в Амстердам през 2016 г. Гренот стана първата жена след световната рекордьорка Марита Кох през 1986 г., която успешно защитава европейска титла на 400 метра.



View this post on Instagram A post shared by Libania Grenot400m (@libbygrenot) on Mar 17, 2019 at 5:01am PDT Гренот има също и три бронзови медала от европейски шампионати, включително два от Барселона 2010, но един от най-добрите моменти в нейната кариера остава олимпийският финал в Рио де Жанейро през 2016 г. “Смятам, че финалът на Игрите в Рио през 2016 г. беше най-страхотният момент, защото два пъти пропуснах тази своя цел - в Пекин 2008 и Лондон 2012 бях девета. Това е демонстрация, че никога не се отказах, винаги опитвах”, добави чаровната италианка с кубински корени.



View this post on Instagram A post shared by Libania Grenot400m (@libbygrenot) on Jan 13, 2019 at 5:56am PST Гренот участва за първи път на голям атлетически форум на Световното в Едмънтън през 2001 г., когато се състезава за Куба в щафетата на 4 по 400 метра само на 18 години. Гренот защитава цветовете на Италия от 2008 г., като за новата си родина е участвала на три олимпиади, четири световни първенства и на пет европейски шампионата.



Последните си медали на сериозен форум спечели на Средиземноморските игри в Тарагона (Испания) през миналата година. Там тя извоюва сребро на 400 метра, а след това помогна на Италия да спечели и злато на 4 по 400 метра.

