Кабаков ще свири Ботев Пд - Левски, Владимир Вълков пратен на Черно море - ЦСКА-София

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Левски
Станаха ясни съдийските назначения за 32-ия кръг в Първа лига. Дербито между Ботев (Пловдив) и Левски е поверено на Георги Кабаков. Владимир Вълков ще ръководи Черно море - ЦСКА-София, а Ивайло Стоянов е пратен на Берое - Лудогорец.
Съдийски назначения за 32-ия кръг от Първа футболна лига:
1 май, сряда, 19:30 часа
ФК Верея - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Димитър Панайотов Костов
2 май, четвъртък, 17:15 часа
ФК Етър - ФК Витоша
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Георги Василев Йорданов
2 май, четвъртък, 19:30 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Петър Стоянов Петров
3 май, петък, 17:30 часа
ОФК Дунав 2010 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
3 май, петък, 20:00 часа
ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Мартин Живков Богдев
4 май, събота, 17:30 часа
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Константин Делов Писков
4 май, събота, 20:00 часа
ПФК Ботев - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Антон Симеонов Генов
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(Гост) 2
отговор
еееееееее мама ти изрод сталев .. поръчковия лев ташак го прати в пловдив ,да не би умрелия ЛЕВСКИ да бие и вземе да мине свинете .мама ти свинска Рейтинг: 1 0
(Гост) 1
отговор
Любимецът на ел-голеадор, ке свири мача с морето, дуспа,картони ще валят във варна,литекс ще вземе мача Рейтинг: 0 0