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последен:
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Ботев (Пловдив) - Левски

следващ:
04.05.2019

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Георги Дерменджиев
web: Левски / bgclubs.eu

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Левски

Кабаков ще свири Ботев Пд - Левски, Владимир Вълков пратен на Черно море - ЦСКА-София

30 април 2019 | 12:22
Кабаков ще свири Ботев Пд - Левски, Владимир Вълков пратен на Черно море - ЦСКА-София
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Станаха ясни съдийските назначения за 32-ия кръг в Първа лига. Дербито между Ботев (Пловдив) и Левски е поверено на Георги Кабаков. Владимир Вълков ще ръководи Черно море - ЦСКА-София, а Ивайло Стоянов е пратен на Берое - Лудогорец.

Съдийски назначения за 32-ия кръг от Първа футболна лига:

1 май, сряда, 19:30 часа
ФК Верея - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Димитър Панайотов Костов

2 май, четвъртък, 17:15 часа
ФК Етър - ФК Витоша
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Георги Василев Йорданов

2 май, четвъртък, 19:30 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Септември
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Петър Стоянов Петров

3 май, петък, 17:30 часа
ОФК Дунав 2010 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед

3 май, петък, 20:00 часа
ПФК Берое - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Мартин Живков Богдев

4 май, събота, 17:30 часа
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Константин Делов Писков

4 май, събота, 20:00 часа
ПФК Ботев - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Антон Симеонов Генов

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Спортни новини		 Прочетена 264

Добави коментар ›› Коментари (2)

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aaa
(Гост) 2
отговор
30 април 2019 | 12:48

еееееееее мама ти изрод сталев .. поръчковия лев ташак го прати в пловдив ,да не би умрелия ЛЕВСКИ да бие и вземе да мине свинете .мама ти свинска Рейтинг: 1 0

194-8:0
(Гост) 1
отговор
30 април 2019 | 12:40

Любимецът на ел-голеадор, ке свири мача с морето, дуспа,картони ще валят във варна,литекс ще вземе мача Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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