Хигинс се пробуди и стигна 1/4-финалите в "Крусибъл" за 15-и път

Четирикратният световен шампион Джон Хигинс постигна една от най-впечатляващите си победи през сезона до момента, след като срази с 13:11 Стюърт Бингам и се класира на четвъртфиналите на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. Бингам бе един от играчите в добра форма преди началото на шампионата на планетата и се очакваше да стигне по-далеч от Вълшебника от Уишоу, който на моменти през кампанията размишляваше дали да не прекрати кариерата си и се представяше разочароващо. The magic continues for the Wizard of Wishaw #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/RDo54kOesN — World Snooker (@WorldSnooker) April 29, 2019 С победата си Хигинс заслужи забележителен двубой на 1/4-финалите срещу един от фаворитите Нийл Робъртсън, който отстрани Шон Мърфи с 13:6 и засега напълно оправдава статута си на основен претендент за короната. John Higgins is through to his FIFTEENTH Crucible quarter final #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/jaccOjlC5N — World Snooker (@WorldSnooker) April 29, 2019 43-годишният Хигинс загуби финала в “Крусибъл” през 2018-а и 2017-а, като сега ще направи пореден опит за все още убягващата му пета титла. Битката с Бингам постоянно се развиваше с не повече от два фрейма разлика, като в началото на заключителната сесия резултатът бе 8:8. Брейк от 97 позволи на Хигинс да се откъсне леко, а в следващия фрейм можеше да разчисти масата от изоставане с 0-60, но при 46 на сметката си остана без позиция по жълтата. Отново Вълшебника от Уишоу дръпна в резултата в следващия момент с разчистване на стойност 76, а Бингам пропусна ключова червена във фрейм номер 20, което пък позволи на шотландеца да обърне с ново разчистване от 50 точки за 11:9. Бингам изравни, показвайки чудесен боен дух, преди Хигинс със серия от 43 отново да поведе. Англичанинът пробва рисков плант по две червени, който пропусна, а с брейк от 63 съперникът му го наказа. Впоследствие Вълшебника от Уишоу реализира последната червена и си осигури 15-ия четвъртфинал в кариерата в “Крусибъл”.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

