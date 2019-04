Рио Фърдинанд става спортен директор на Манчестър Юнайтед

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд ще се завърне в клуба като спортен директор, твърди "Daily Mail". Той вече е имал среща с изпълнителния вицепрезидент Ед Уудуърд, на която са обсъдили бъдещото му назначение. Изданието припомня, че още преди 4 години, когато прекрати кариерата си, Рио беше поканен от семейство Глейзър да заема пост в клуба. Тогава лични причини попречиха на дългогодишния бранител на "червените дяволи" да приеме предложението, но изглежда моментът той да се завърне на "Олд Трафорд" е настъпил.

Уудуърд вижда в лицето на Фърдинанд подходящ човек, който да движи трансферите на Юнайтед. Плюс за кандидатурата на бившия английски национал са успехите му в бизнеса. Фърдинанд има собствена фирма за дрехи, а освен това притежава и ресторант. Шефовете на "червените дяволи" останали впечатлени и от аналитичните умения на Рио, демонстрирани при гостуванията му в телевизионни студия за мачове на отбора.

