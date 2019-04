Боатенг: Ако имах воля, щях да съм титуляр в Барса или да играя 10 г. в Реал М или Ман Юнайтед

Нападателят на Барселона Кевин-Принс Боатенг смята, че ако е обръщал по-голямо внимание на кариерата си, то щеше да е титуляр в състава на каталунците или да играе 10 г. в Реал Мадрид или Манчестър Юнайтед.

"Психиката е ключова. Започнах прекалено късно да мисля върху кариерата си. Разбира се, че съжалявам за това. На 18 г. се нуждаех от семейството си или агент, за да ме бутнат в правилната посока. Бих искал да беше така. Но трябваше да оправя всичко собственоръчно. Много добре знам, че се провалих и с мотивацията ми, която невинаги беше 100%. Ако имах максимална воля, щях да съм титуляр в Барселона или да играя 10 г. за Реал Мадрид или Юнайтед", сподели 32-годишният Боатенг пред Goal.com и DAZN.

"I could have been a starter at Real Madrid or Man United for 10 years!"



Kevin Prince Boateng reveals what stopped that from happening https://t.co/Vv0AHwmOAy