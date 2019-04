Кайрън Уилсън спря полета на Ястреба в “Крусибъл”

Кайрън Уилсън осъществи обрат от 1:6 до 13:11 фрейма срещу Бари Хоукинс и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по снукър в театър “Крусибъл”. Двубоят се проведе при доста висок стандарт и зрителите останаха доволни както от стабилния брейк-билдинг (общо 9 сенчърита), така и от нестихващата интрига до последната партия.

