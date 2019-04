Още един холандски триумф в наградите на сезона във Висшата лига

Защитникът на Ливърпул Вирджил ван Дайк не е единственият холандски представител с награда за най-добър играч на сезона във Висшата лига според асоциацията на професионалните футболистите. С женския еквивалент на приза се сдоби неговата сънародничка Вивиан Миедема, която играе за новия дамски шампион в английския елит Арсенал.

Подобно при мъжете, пишещите за футбол журналисти обаче отново прецениха тяхната награда да отиде в Манчестър Сити. Така англичанката Никита Парис от женския състав на "гражданите" беше предпочетана пред Миедема, също както Рахийм Стърлинг пред Ван Дайк.

It’s a good year to play for Man City and England pic.twitter.com/IM1R7Kwihp