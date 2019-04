Ерик Байи пропуска турнира за Купата на африканските нации

Защитникът Ерик Байи от Манчестър Юнайтед ще пропусне турнира за Купата на африканските нации заради контузия в коляното на десния крак. Националът на Кот д'Ивоар има увреждане на коленна връзка.

Бранителят получи неприятната травма по време на дербито от Висшата лига между Юнайтед и Челси в неделя вечерта, завършило наравно 1:1 на стадион "Олд Трафорд". 24-годишният Баи няма да играе в последните два мача за сезона за "червените дяволи", които са срещу Кардиф и Хъдърсфийлд. Снощният двубой беше първи за централния защитник във Висшата лига от 3 февруари насам. Баи беше заменен принудително през втората част на мача вчера.

