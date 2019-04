Мартин Йол се скъса да хвали Аякс и най-вече Де Йонг - сравни го с Кройф

Бившият наставник на Тотнъм и Аякс Мартин Йол направи подробен тактически разбор преди сблъсъка между двата тима от полуфиналите на Шампионската лига.

"Като холандец е отвъд принципите ми да го кажа, но "шпорите" трябва да спрат Френки Де Йонг. Той е невероятен. Никога не сте виждали играч като него. Той е като Йохан Кройф при пасовете, но в по-голяма дълбочина. Ако не може да подаде, той бяга надалече от теб. Ето защо ще отиде в Барселона през лятото за 75 млн. евро. След като Де Йонг се появи на международната сцена миналата година, отборът на Холандия се подобри. Без него не се класирахме за Европейско или Световно първенство, но с появата му отново сме много добра селекция. Победихме Германия и Франция, и то само заради него. Трябва да го спрете. Ако не го сторите, той ще ви убие. Начинът на игра на Аякс с Кройф беше 4-3-3 с една "шестица" и две "осмици". Настоящият състав обаче е леко различен, защото Де Йонг е по-добър ако навлезе в дълбочина и след това започне да играе.

Така че те са решили да играят с две "шестици" - Лас Шьоне и Де Йонг, както и една "десетка"- Дони ван де Беек. Наблюдавайте го. Беше 13-годишно хлапе, когато бях наставник на Аякс. Значи системата им е 4-2-3-1, въпреки че Ван Де Беек играе много напред. Почти като "деветка и половина" е. Хаким Зиех е по дясното крило, но по-скоро е като халф. Навлиза навътре, играе в пространствата и е подавач. Ако владее топката, останалите ще атакуват свободните пространства и ще бягат зад него. Давид Нерес, бразилецът, който е много добър талант, е отляво, а Душан Тадич, бившият играч на Саутхамптън е напред, дори и да не е "деветка". Но Тадич играе там и това е много трудно за високи централни бранители като Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген. Ако бях в Тотнъм, щях да привлека Зиех. Не е най-добрият, но се превръща в много добър играч. Има едно нещо - погледнете Тадич. Беше обикновен играч във Висшата лига, но в Холандия е един от най-добрите в първенството. В Холандия не е толкова трудно, колкото си мислят хората.

