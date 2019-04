Арсенал набеляза заместник на напускащия Рамзи

Отборът на Арсенал ще се опита за привлече шотландския национал Райън Фрейзър от Борнемут през лятото, пише "Мирър". Лондончани търсят заместник на напускащия в посока Ювентус Аарън Рамзи и Фрейзър е един от основните кандидати.

25-годишният атакуващ полузащитник е в страхотна форма през този сезон със 7 гола и 13 асистенции във Висшата лига, като е следен още от Челси и Тотнъм. Той наскоро отказа предложение да продължи изтичащия си през юни 2020 година договор с клуба от "Виталити Стейдиъм", което почти сигурно означава, че южняците ще се опитат да го продадат, за да не го изпуснат като свободен агент през следващото лято.

EXCLUSIVE: Arsenal target Ryan Fraser ready to quit Bournemouth - with Spurs & Chelsea also interested |@JamesNursey https://t.co/q3x1G7GAdR pic.twitter.com/k16QwN5Ovn