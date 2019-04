Двукратен световен шампион в алпийските ски прекрати кариерата си

Двукратният световен шампион в алпийските ски Филип Шьоргхофер прекрати състезателната си кариера, съобщиха австрийските медии.

36-годишният алпиец е специалист в гигантския слалом с две участия на Олимпиади - във Ванкувър 2010 стана 12-и, а в Сочи 2014 е 18-и. Шьоргхофер има четири участия на световни първентсва с два златни медала в отборната надпревара (2013 и 2015) с тима на Австрия, бронз в гигантския слалом и сребро (отборно) през 2011 година. През февруари 2011 година Филип удържа единствената си победа за Световната купа - в Хинтерщодер. В последно време състезателят изпитва проблеми с колената и в тази връзка приключи по-рано миналия сезон.

Es war keine große Überraschung, was Philipp #Schörghofer am Montag in #Obertauern verkündete#ÖSV #SkiAlpinhttps://t.co/q2xEySlUv5