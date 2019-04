Демирева ще направи дебютното си състезание за сезона на Диамантената лига в Доха

Олимпийската вицешампионка на скок на височина от Рио 2016 Мирела Демирева ще направи дебютното си състезание за сезона на първия за годината турнир от Диамантената лига по лека атлетика в Доха (Катар) на 3 май.

Демирева, която пропусна зимните стартове заради травма, ще се включи в надпреварата на стадион "Халифа", където ще се състои и световното първенство в края на септември и началото на октомври.

"Съжалявам, че не успях да се състезавам по време на сезона в зала и очаквам с нетърпение да проверя формата си срещу силна група от скачачки на стадион "Халифа". Сезонът е важен със Световното първенство, което ще се състои на същия стадион по-късно през годината. Имам медали от Олимпийски игри и от Европейски първенства, но не и от Световен шампионат, така че това очевидно ще бъде основната ми цел за 2019-а година", коментира Демирева, която е двукратна европейска вицешампионка от Амстердам 2016 и Берлин 2018.

Olympic silver medallist Mirela Demireva will make her season’s debut in the high jump at the Doha Diamond League.



Watch her compete at the Khalifa International Stadium on 3 May!#diamondleague #dldoha@qatarathletics @qatar_olympic pic.twitter.com/K182NB5t4G