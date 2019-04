Почетино: Допреди няколко месеца никой не вярваше, че ще играем полуфинал

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино разкри, че причината тимът да стигне до полуфиналите на Шампионската лига се крие в неговата задружност. В същото време той похвали и съперника Аякс.

"Стигнахме до тук, защото бяхме отбор и ще бъдем такъв. Играхме много добре - като тим, той винаги е на първо място. Винаги трябва да намираш решения. Ограничени сме, но винаги имаме високо самочувствие. Ще бъде трудно. Аякс напълно заслужават да бъдат там, където са. Разбира се, ще бъде много оспорван мач. Ще бъде магическа нощ, защото допреди няколко месеца никой не можеше да повярва, че ще играем полуфинал на нашия нов стадион.

Аякс са отбор, който наистина заслужава признание. Наставникът и играчите вършат фантастична работа. Малко като нас са - никой не вярваше, че ще достигнат до полуфиналите. В крайна сметка, ние сме там, защото го заслужаваме. Това е среща, в която е невъзможно да си уморен и да не си развълнуван да играеш. Всичко опира до психиката. Разбира се, че ще има енергия. Двубоите са два - утре е първото полувреме, а второто ще е в Амстердам. Толкова е важно как ще подходим към мача и как ще се справим през 90-те минути, мислейки, че ни очаква и реванш", коментира Почетино на пресконференцията си преди мача.

Mauricio on absences:



"We are going to be a team. I don’t care who is going to score. Of course, it’s an issue to not have all the players fit, but it's about the collective."#UCL #COYS pic.twitter.com/xtrTEhRuYN