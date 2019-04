Почина още една легенда на Селтик

На 83-годишна възраст почина легендата на Селтик Стиви Чалмърс, съобщиха от шотландския футболен клуб.

Чалмърс е автор на победния гол, с който "детелините" побеждават с 2:1 Интер Милано на финала в Лисабон и печелят Купата на европейските шампиони през 1967 година. Чалмърс има 231 гола за Селтик между 1959 и 1971 година. Той е четвърти във вечната ранглиста на реализаторите на клуба.

