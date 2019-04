Загиналият в катастрофа Шурал е имал сериозна травма на главата

Чешкият национал и футболист на Аланияспор Йозеф Шурал, който загина тази нощ в катастрофа след мач на тима си в турското първенство, е имал сериозна травма на главата, обяви лекарят на клуба. Доктор Исмаил Йеткин каза пред журналисти, че Шурал е имал травма на главата, многобройни фрактури в гърдите, ръцете и краката, хипертермичен шок, както и вътрешен кръвоизлив. Той е бил откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

Останалите шест футболисти, които са ранени, не са с опасност за живота. Контузени са Стивън Колкър, Джалма Кампос, Вандерсон Баяно, Папис Демба Сисе, Исак Сакей и Велингтон Соуза. Вестник "Сабах" съобщи, че част от играчите на тима са се връщали от Кайзери в Алания след мача от турското първенство срещу Кайзериспор, който завърши 1:1. Катастрофата е станала пет километра преди центъра на Алания.

