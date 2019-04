Румънец беше назначен за технически директор на Футболната федерация на Индия

Румънецът Дору Исак беше назначен за технически директор на федерация на Индия по футбол (AIFF).

56-годишният Исак беше предпочетен за поста от списък с над 60 кандидатури.



Той има почти три десетилетия опит на различни треньорски и мениджърски позиции във футбола, като за последно беше спортен директор на трикратния клубен шампион на Япония Йокахама Маринос.

Президентът на AIFF Прафул Пател заяви, че Исак, който е работил във Франция, Япония, САЩ, Румъния, Саудитска Арабия и Катар, има задачата да изведе Индия до "следващото ниво".

The All India Football Federation (AIFF) has appointed Romanian Doru Isac as its new technical director, selecting the 56-year-old from a list of over 60 prospective candidates https://t.co/Yvv0svcCEq