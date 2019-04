Пянич: Да кажеш нещо против този Ювентус е липса на уважение

Халфът на Ювентус Миралем Пянич защити тима от критиките, дошли след отпадането на 1/4-финалите на Шампионската лига от Аякс.

"Отборът трябва да доминира в мачовете още повече, особено в Европа. В Италия се играе по различен начин. В Европа, от друга страна, тимовете практикуват атакуващ футбол. Натискат и не спират. Шампионската лига е различно състезание. Да кажеш нещо против този Ювентус е липса на уважение. Има много хора, които говорят малко в повече, а не разбират много. Всичко може да се случи във футбола. За съжаление, напуснахме турнира. Ако бяхме с по-малко отсъстващи и контузени, нещата щяха да бъдат по-добри.

Miralem Pjanic admits he does not know whether he will stay at #Juventus. “You should ask the club, not me” https://t.co/4T2F0Jqult pic.twitter.com/wTXCabIzfD