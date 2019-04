Кариус може да остане в Бешикташ

Вратарят на Ливърпул Лорис Кариус, който е под наем в Бешикташ, може да остане в турския клуб след приключването на двегодишното споразумение, съобщава "Фанатик".

25-годишният германец ще играе за тима от Истанбул поне до края на юни 2020 година. Според съобщения в медиите старши треньорът на Бешикташ Шенол Гюнеш е доволен от играта на Кариус след поредица от успешни мачове. Вратарят допусна 5 гола за 4 срещи през април. В края на сезона ръководството на Бешикташ ще обсъди бъдещето на германеца.

