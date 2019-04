Моторни спортове Нювил триумфира на рали Аржентина, наказание на Мийк го изтика от подиума 29 април 2019 | 09:51 0



Тиери Нювил с Hyundai i20 спечели рали Аржентина и увеличи лидерството си в генералното класиране на Световния рали шампионат (WRC) с десет точки. Състезанието бе успешно за конструктора, като на второто стъпало на подиума се качи и съотборникът на Нювил - Андреас Микелсен. Той финишира с изоставане от 48.4 сек. Нювил започна неделните етапи с 45-секундна преднина заради повреда в колата на От Танак (Toyota). В последния супер специален етап Нювил финишира с трето време зад Себастиен Ожие (Citroen) и Яри-Мати Латвала (Toyota) и си осигури три бонус точки за класирането. Tras el #XIONRallyArgentina, la clasificación el campeonato de pilotos es / Drivers' championship, after Rally Argentina:

1@thierryneuville 110 puntos / points

2@SebOgier 100

3@OttTanak 82

4@krismeeke 54

5@ElfynEvans 43 pic.twitter.com/YTDAlwKiTB — Rally Argentina (@rallyargentina) April 28, 2019 Битката за третото място бе ожесточена и бе спечелена от шесткратния шампион Ожие. Качването му на подиума бе подпомогнато от наложеното наказание на Крис Мийк в размер на 10 секунди за леко неспазване на маршрута в събота. Мийк бе свален от третото място в полза на Ожие, но след етап и половина успя да си го върне, докато спукана гума отново не го прати на четвъртото място. SS17 is happening! Five tenths of a second can be a normal gap in racing, but today's last podium position is fought as close as that between @SebOgier and @krismeeke. They are only 0.5 apart on their way to the classic Mina Clavero-Giulio Cesare stage pic.twitter.com/jaOrswsNc0 — World Rally Championship (@OfficialWRC) April 28, 2019 Съотборникът на Мийк - Латвала спечели пето място, задминавайки Дани Сордо с Hyundai в предпоследния етап на рали Аржентина, а освен това взе и четири бонус точки. Теему Сунинен с Ford бе разочарован от едва седмото си място в Аржентина. Той финишира с над 3 минути и половина изоставане от Сордо, но също взе бонус точки от последния етап - 2. От Танак, който имаше повреда в автомобила в събота, финишира осми и спечели една бонус точка от последния етап.

