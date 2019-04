Зимни спортове Колорадо измъкна победата срещу Сан Хосе 29 април 2019 | 09:32 0



How ‘bout Tyson Barrie though!?



A goal + two assists #GoAvsGo pic.twitter.com/xx03Qu57yF — x- Colorado Avalanche (@Avalanche) April 29, 2019

Тайсън Бари се отличи с гол и две асистенции за успеха, а останалите попадения реализираха Габриел Ландеског, Мат Нието и Нейтън МакКинън.



Сан Хосе поведе с 1:0, но гостите вкараха три поредни попадения за обрата.

Don’t let them back in it.



KEEP THE PRESSURE. #GoAvsGo pic.twitter.com/BFLBjCKC2F — x- Colorado Avalanche (@Avalanche) April 29, 2019

За домакините два гола вкара Брент Бърнс, а един реализира Иваднър Кейн.



Мач номер 3 е във вторник в Денвър.

