Труден, но изключително важен успех за Каролина

There's no quit in this team. #TakeWarning pic.twitter.com/al5PEFoe84 — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) April 28, 2019

Каролина поведе с 2:0 в серията, в която се играе до четири успеха от седем мача.



Матю Барзал откри резултата за Айлъндърс в първата част, през втория период двата тима не успяха да отбележат нов гол, а с двете попадение в началото на третата третина Каролина стигна до успеха.

The game winner! pic.twitter.com/Em9yKG0ZKH — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) April 28, 2019

Вратарят Петр Мразек отрази девет от десет удара преди да напусне игра заради контузия в седмата минута на втората част. Той беше заменен от Къртис МакЕлхини, който направи 17 спасявания и помогна на Каролина да спечели за шести път в последните си седем мача от плейофите.



