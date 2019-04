Неймар може да отнесе ново наказание от поне 5 мача

Звездата на Пари Сен Жермен Неймар може да получи наказание от най-малко 5 мача заради посягането си срещу фен на Рен след снощния финал за Купата на Франция, съобщава Foot Mercato.

Ако дежурният делегат на мача е описал действията на бразилеца в своя доклад, то Дисциплинарната комисия към Френската футболна федерация е задължена да започне разследване по случая. В противен случай, от ФФФ могат и да се самосезират чрез Етичната си комисия. Стигне ли се до разследване, то най-вероятно ще бъде за агресия срещу лице от публиката без сериозни последствия. Наказанието за подобно провинение е поне 5 мача и важи за всички френски състезания.

Neymar is in danger of at least a 5-match ban from all matches in French domestic competitions after appearing to throw a punch at a Rennes fan last night https://t.co/ct4MNVhtvO