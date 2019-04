Изумителна случка вкара Шефилд Юн в Премиър лийг

Шефилд Юнайтед последва Норич и от новия сезон ще играе във Висшата лига на Англия. Това стана след скандален двубой между Лийдс Астън Вила (1:1) от 45-ия кръг в Чемппиъншип, който предостави на зрителите нещо, което рядко може да бъде видяно и което със сигурност ще бъде разследването на Футболната асоциация.

BREAKING: Sheffield United are promoted to the Premier League. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 28, 2019

Срещата беше ключова в борбата за промоция, защото при успех домакините запазваха шансове да изместят Шефилд Юнайтед от втората позиция. Те поведоха с 1:0 в 72-ата минута, но веднага след подновяването на играта симулативно спряха да играят и оставиха съперника да изравни.

Aston Villa players furious after Leeds appear to kick the ball out for an injury and then go on to score pic.twitter.com/1eeNjCJw7J — Football Daily (@footballdaily) April 28, 2019

I have never seen the likes of this- fair play to Leeds as putting right a wrong pic.twitter.com/LW1dEQJPmU — Chris Hoey (@ChrisHoey) April 28, 2019

Astonishing sight: Leeds United score controversial goal when Aston Villa stop play due to player injury. In response, Leeds manager Bielsa orders his team to stand still and allow Villa to run through and score unchallenged from subsequent kick off pic.twitter.com/Ul0zObnYlV — roger bennett (@rogbennett) April 28, 2019

Отделно сериозно вълнение имаше и по трибуните, където запалянковците хвърлиха няколко димки.

Норич се класира още снощи, след като стана недостижим на върха. Сега Лийдс, Астън Вила и Уест Бромич , както и един измежду Дарби Каунти Мидълзбро ще определят последния нов участник в Премиър лийг.

Причината беше в обстоятелствата около попадението за 1:0. Тогава футболист на Вила падна контузен на терена, а някои от съотборниците му спряха да играят, очаквайки тези на Лийдс да изкарат топката извън терена, за да бъде оказана помощ на пострадалия. Това обаче не се случи и Матеус Клих реализира за 1:0. Това доведе до гневна реакция от страна на отбора от Бирмингам и на терена настана бой, който продължи няколко минути. В резултат на ексцесиите червен картон получи Ануар Ел Гази от състава на Астън Вила.Междувременно обаче двата щаба бяха изяснили какво точно се е случило. В резултат на това мениджърът на Лийдс Марсело Биелса нареди на своите футболисти да оставят съперника да изравни веднага. Само един от тях - Понтус Янсон - дали защото не разбра, или защото така реши - се опита да спре атаката на Астън Вила, която в крайна сметка завърши с попадение на Алберт Адома за 1:1.После асистент мениджърът на Вила Джон Тери се обърна към Биелса с “Това вече е честно”, но пък между двамата все пак се стигна до напрежение.