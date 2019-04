Британската полиция разследва снимка от моргата на тялото на Емилиано Сала

Британската полиция започна разследване за това как снимка на мъртвото тяло на убития в самолетна катастрофа футболист Емилиано Сала се появи в социалните мрежи, съобщава Ройтерс.

Новината идва два дни, след като бащата на Сала - Орасио почина след масивен инфаркт.Тялото на 28-годишния Сала беше намерено на дъното на Ламанша на 6 февруари, точно две седмици, след като самолетът, превозващ го от Нант за Кардиф се разби в океана. След това тленните останки на Сала бяха транспортирани в Аржентина за погребението.

Police are looking into reports that photos of the body of former @CardiffCityFC footballer Emiliano Sala were posted online #HeartNews pic.twitter.com/fD196Bmcuf