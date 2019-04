Голмайсторът на Бърнли: Клоп ми каза, че ако вкарам срещу Сити, може да ме привлече

Голмайсторът на Бърнли Ашли Барнс разкри, че мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп се е пошегувал с него, че ако вкара срещу Манчестър Сити днес, може да си уреди трансфер при мърсисайдци.

"Вчера получих няколко съобщения от фенове на Ливърпул, които се шегуваха с това, но всичко е наред. Би означавало всичко, ако победим Сити. Клоп дори ми изпрати хитро съобщение, че ако вкарам, може да ме привлече за следващия сезон. Така че може и да сменя отбора! Вижте обаче, за нещо толкова глупаво, би било внушително, ако аз отбележа и победим. Най-вероятно всички ние ще влезем в историята на Ливърпул, ако им помогнем", сподели пред Burnley Express Барнс, който умее да бележи срещу големите отбори.

