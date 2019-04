В Испания: Десетата на "десетката"

Съвсем очаквано всички водещи спортни издания в Испания днес излизат с новината за спечелената от Барселона титла в Ла Лига. Повечето от тях акцентират, че това е десети подобен трофей за звездата на тима Лионел Меси, който вече е само на два от рекордьора Пако Хенто.

"Марка": 10-тата на номер 10

"Меси спечели своята десета титла и е на две от Хенто. Безспорният главен герой на шампионата отбеляза гола за 8-ата титла на Барса в последните 11 сезона."

"Ас": Десетата на Меси

"Влезе след почивката, реши мача и вече е на две титли от Хенто. Барса, която получи трофея на терена, вече е с 26 титли."

