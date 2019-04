Ракитич чака Барселона да го зарадва с нов договор

Полузащитникът на Барселона Иван Ракитич отново призна, че би искал да остане в отбора. 31-годишният хърватски национал има договор с каталунците до 30 юни 2021 година.

"Заслужавахме да спечелим титлата. Толкова съм щастлив, че съм в Барселона. Живея за този клуб. В момента мога да кажа, че сме се разбрали за още три години, но ще остана спокоен и ще чакам лятото. Не се виждам в нито един друг отбор. Надявам се, че представители на клуба скоро ще дойдат при мен с новини за нова сделка", заяви Ракитич.

