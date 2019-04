Бербатов се страхува Юнайтед да не чака толкова дълго за титла, колкото Ливърпул

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов се страхува, че клубът може да бъде подложен на продължително чакане, за да спечели отново титлата във Висшата лига, както се случва с Ливърпул. Последният път мърсисайци спечелиха титлата през сезона 1989/90.

"Юнайтед вече шест години не са печелили титлата на Англия. Те сериозно отстъпват пред Манчестър Сити, Ливърпул и дори Тотнъм. В момента не виждам как Юнайтед ще станат шампиони. След това сезоните стават осем, девет, десет и много бързо попадаш в същото положение, в каквото е Ливърпул сега. Затова Юнайтед трябва да подкрепят Оле Гунар Солскяер и да му дадат свобода да купи нужните играчи и да продаде тези, които не иска.

