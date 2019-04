Меси печели най-много точки с головете си, най-добър е и като резерва

Суперзвездата на Барселона Лионел Меси снощи влезе като резерва и вкара победния гол за успеха с 1:0 над Леванте, с която тимът му си гарантира титлата в Испания. По този начин той се утвърди като номер 1 в още две отношения.

Със своите попадения аржентинецът е спечелил най-много точки през този сезон от всички играчи в Ла Лига. 34-те му гола са осигурили на Барса 17 пункта от общо 83-те на отбора. Също така, той се е разписал 24 пъти като резерва в мачове от местния елит - повече от всеки друг през XXI век.

