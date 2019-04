Борислав Новачков дебютира със загуба в Bellator (видео)

We got slams in the 2nd round here at the #Bellator220 post-lims! pic.twitter.com/c8ckwCmox3 — Bellator MMA (@BellatorMMA) April 28, 2019

Here's your tale of the tape for our 2nd post-lim bout, Boris Novachkov vs. @CInocencio6.



Watch the remaining post-lims on our app https://t.co/Lc3sFQmJi7#Bellator220 pic.twitter.com/5xkhiKVNGE — Bellator MMA (@BellatorMMA) April 28, 2019

@CInocencio6 gets his hand raised with the split decision tonight for his first career win.



More post-lims to come on the Bellator App: https://t.co/Lc3sFQmJi7#Bellator220 pic.twitter.com/EA5UknQ5ed — Bellator MMA (@BellatorMMA) April 28, 2019

Българинът Борислав Новачков записа неуспешен дебют в една от най-големите ММА организации Bellator.Бившият борец дебютира в категория перо на турнира Bellator 220 в Сан Хосе (САЩ).Нинджата, както е известен Новачков, се би смело и без притеснение, показа завидни умения в октагона, но все пак загуби с разделено съдийско решение първата си ММА-среща от Крис Иносенсио.