Бербатов посочи кого да привлече Юнайтед и кого да не продава

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед отново се изказа в подкрепа на идеята тимът да привлече младия защитник и капитан на Аякс Матийс Де Лихт, като в същото време предупреди, че звездата Пол Погба не бива да си тръгва от "Олд Трафорд".

"Оле Гунар Солскяер се нуждае от централен бранител, който може да владее топката, да я подава на халфовете и да не се страхува - точно както Вирджил ван Дайк. Ако съм нападател с Ван Дайк в моя тим, знам, че всичко ще бъде наред. Нуждаят се от някого като него. За толкова млад играч представянето на Де Лихт е невероятно. Зрял е, удобно му е с топката и не се притеснява срещу кого играе - дали това е Кристиано Роналдо или някой друг. Той просто практикува своята игра. Движи се грациозно и не се паникьосва с топката. Разполага с всичко, което можеш да искаш от един защитник. Това момче ще бъде удивителен играч. Той е голям талант и се надявам, че през лятото Юнайтед ще се бори за него и ще го вземе.

