Хермансон шокира Жакаре Соуса

Джак Хермансон (Шв) записа най-голямата победа в своята кариера. Той шокира UFC звездата в средна категория Роналдо „Жакаре“ Соуса в 5-рундова битка на галавечер в Сънрайз, Флорида. Скандинавецът победи със съдийско решение.

Elite finishers go head-to-head!



@JacareMMA vs @JackTheJokerMMA#UFCFtLauderdale | Saturday | On @ESPN+ pic.twitter.com/tsTrDbXD3W