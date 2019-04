Грег Харди с първа победа в UFC

Звездата в американския футбол Грег Харди записа своята първа победа в UFC. Здравенякът се справи с Дмитри Смоляков още в първия рунд на галавечер в Сънрайз, Флорида. Това беше втори мач за Харди в организацията. При своя дебют той беше дисквалифициран за използване на нелегално коляно срещу Алън Краудър.

Never trust a guy who didn't bother to get his 90s tribal tattoos covered #UFCFtLauderdale #rulestoliveby #greghardy pic.twitter.com/OwcOINEn5n