Боксов шампион с контузията на Шарапова

Световният шампион в категория петел по бокс за професионалисти Золани Тере отпадна от Световните боксови суперсерии заради хронична травма. Непобеденият техничар има същата контузия като Мария Шарапова – тендонит на рамото. Той трябваше да се бие тази вечер срещу Нонито Донайре в полуфинален сблъсък от надпреварата. Южноафриканецът пристигна в Лафайет, Луизиана, но още на първата тренировка получи зверски болки. Тере се появи на пресконференцията, където обяви, че няма да се бие заради контузията.

Вместо него на ринга тази вечер ще се качи резервата Стефон Йънг.

@zolani_tete outpointed Mikhail Aloyan with scores of 114-110, 114-111 & 114-111 to book his place in the Semi-Finals! #DonaireTete #MondayMotivation #AliTrophy pic.twitter.com/d0gjcOiLzk