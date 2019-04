Нюкасъл води с 1:0 на Брайтън на "АМЕКС Стейдиъм" след попадение на Айосе Перес (18').

Двамата мениджъри бяха направили по три промени в своите състави. Бруно Салтор, Берам Каял и Хосе Искиердо стартираха за “чайките“. Федерико Фернандес, Джонджо Шелви и Кристиан Атсу пък бяха титуляри за “свраките“.

Нюкасъл игра по-добре от самото начало и логично Айосе Перес попари феновете на домакините в 18-ата минута. Рондон свали с глава центриране на Дъмет, а испанецът простреля Матю Райън с бомбен шут. В 33-ата минута Перес, който получи контузия още преди гола, напусна терена, като на негово място влезе Кенеди. Малко след това Шер се озова на чиста позиция след двойно с Рондон, но Раян излезе много добре и предотврати опасността.

7 - Ayoze Perez and Salomon Rondon have combined for seven Premier League goals this season - the most by a Newcastle duo in a season since 1999-2000 (Alan Shearer and Nolberto Solano, eight goals). Heroes. pic.twitter.com/1jcJB6gevS