Уникално! Иван Чуров поднесе голямата изненада на финалите на ШЛ по FIFA 19

That feeling when you eliminate the player in the world and you book your spot in the eChampions League Finals in Madrid . Great job @night_watch_96 #eCL pic.twitter.com/qO6Xr6vPHl — EA SPORTS FIFA Competitive Gaming (@EAFIFAesports) April 27, 2019

Won the first game of knockouts which means just 1 more win & we finish in the Top 8 of the inaugural eChampions League!



$15,000 on the line & Champions League Final tickets in Madrid! It’s time #DTID pic.twitter.com/WqrJCA6e0J — AlanAvi (@AlanAvi_) April 27, 2019

The Doctor is in the ! @night_watch_96 has qualified to the eChampions League Finals in Madrid ! #eCL pic.twitter.com/6Yc5HHhF5a — EA SPORTS FIFA Competitive Gaming (@EAFIFAesports) April 27, 2019

Невероятен успех за българския гейминг постигна Иван Чуров в Шампионската лига по FIFA 19. Българинът успя да се класира на 1/8-финалите, където се изправи срещу най-добрия играч в света F2Tekkz. Чуров записа победа с 3:1 в първата среща, в която демонстрира много разнообразна игра в атака и страхотна работа в защита.Във втория сблъсък Донован Хънт вкара два бързи гола и изравни общия резултат, но след това българинът отвърна на удара с две красиви попадения и напълно заслужено стигна до крайния успех с 6:4.Night_watch ще се изправи на 1/4-финалите срещу американецa AlanAvi, който пък грабна успеха над френския геймър Mence.Тази победа автоматично класира Иван Чуров и на големия финал по FIFA 19 в Мадрид.