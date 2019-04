Шумахер с първо отпадане във Формула 2 (видео)

Мик Шумахер претърпя първото си отпадане във Формула 2 по време на първото състезание за уикенда на уличната писта в Баку. Синът на седемкратния Ф1 шампион Михаел Шумахер стартира шести като в хаоса на първия завой избута един от фаворитите в шампионата Лука Гиото извън трасето.

While Mick Schumacher braked way too late, it was King, Alesi, Boschung and Ilott coming together in Turn 1. #F2 pic.twitter.com/ZsAo9AMpOi