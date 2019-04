Тенис Надал напусна победен преди финала и в Барселона 27 април 2019 | 20:02 - Обновена 0



Dominic Thiem with an unbelievable backhand!



Rafael Nadal's reaction says it all @bcnopenbs pic.twitter.com/78f9oYDK9t — Tennis TV (@TennisTV) April 27, 2019 11-кратният шампион Рафаел Надал (Испания) отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на червени кортове в испанския град Барселона с награден фонд 2.61 милиона евро. Водачът в схемата Надал загуби от номер 3 Доминик Тийм (Австрия) с 4:6, 4:6 за 2:04 часа. Австриецът взе първия сет за 48 минути, след като направи пробив за 3:2. Във втората част Тийм отново пробив в петия гейм. В десетия Надал поведе с 0:40 и пропусна три възможности за пробив преди номер 3 в схемата да приключи двубоя още с първия си мачбол. Dominic Thiem has STUNNED Rafael Nadal in Barcelona!



The Austrian wins a thrilling semi-final match 6-4 6-4.@bcnopenbs pic.twitter.com/rLUGZSlaJZ — Tennis TV (@TennisTV) April 27, 2019 За Тийм това беше четвърта победа срещу Надал в 12 мача, но интересното е, че всичките му успехи срещу испанеца са на клей. Така за втора поредна седмица Надал не успява да стигне до финал на турнир на червени кортове. Испанецът загуби миналата събота от Фабио Фонини (Италия) на турнира "Мастърс" в Монте Карло и сега от Доминик Тийм в Барселона. Надал има по 11 титли от Монте Карло и Барселона, но не успя да прибави нов рекорден трофей в кариерата си от нито един от двата турнира. На финала Тийм ще играе срещу Данийл Медведев (Русия), който по-рано днес елиминира двукратния шампион и четвърти в схемата Кей Нишикори (Япония) с 6:4, 3:6, 7:5 за 2:24 часа. Руснакът, който през февруари спечели титлата от "София Оупън 2019", ще играе утре на първия си финал на червени кортове в кариерата.

