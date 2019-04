Петра Мартич и Маркета Вондроушова ще играят на финала в Истанбул

Хърватката Петра Мартич и чехкинята Маркета Вондроушова ще играят на финала на турнира по тенис на червени кортове от сериите "Интернешънъл" на УТА в Истанбул (Турция) с награден фонд 250 хиляди долара. Поставената под номер 6 в схемата Мартич спечели с 6:1 първия сет срещу рускинята Маргарита Гаспарян, след което съперничката й се отказа поради контузия.

Petra Martic is through to the @istanbul_cup final after Gasparyan retires in the first game of the second set. pic.twitter.com/6L3AC5ch5e