След много обрати и шест гола Саутхамптън не успя да победи Борнемут, но постигна целта си

Саутхамптън и Борнемут записаха зрелищно 3:3 на “Сейнт Мери“ в двубой от 36-ия кръг на Премиър лийг. Домакините поведоха с гол на Шейн Лонг (12‘), но “черешките“ направиха пълен обрат още до почивката след попадения на Дан Гослинг (20‘) и Калъм Уилсън (32‘). През второто полувреме “светците“ направиха нов обрат в този двубой. Джеймс Уорд-Праус (55‘) и Мат Таргет (67‘) отново изведоха домакините напред, но четири минути пред края Калъм Уилсън донесе равенството на Борнемут. Саутхамптън имаше нужда от точката, за да си гарантира и на теория оставането в елита, така че постигна целта си.

Дани Ингс и Ян Валери се завърнаха сред титулярите на “светците“. Джак Симпсън и Натаниел Клайн стартираха за Борнемут.

Домакините започнаха вихрено и още във втората минута удар на Беднарек бе блокиран на голлинията от Лерма. В 11-ата Боруц спаси изстрел на Редмънд, а минута по-късно Саутхамптън вече водеше в резултата. Борнемут се оголи в отбрана, което даде възможност на Редмънд да пробие в наказателното поле, след което да пусне към Лонг, който стреля от точката за изпълнение на дузпа – 1:0.

В 18-ата минута Редмънд пропусна да удвои, след като негов изстрел от границата на наказателното поле профуча на сантиметри встрани. Много скоро след това, изненадващо на фона на играта, Борнемут изравни. “Черешките“ изнесоха много бързо топката при една контраатака. Кинг напредна през центъра, след което намери Уилсън, който продължи към Гослинг. Последният стреля от границата на наказателното поле, пращайки топката в ъгъла – 1:1.

В 24-тата минута Лонг направи един от пропуските не сезона. Боруц изби негов удар, след което топката стигна отново до нападателя, който просто трябваше да уцели вратата от десетина метра, но вместо това намери гредата.

Борнемут стигна до пълен обрат в 32-рата минута, след като Уилсън направи добавка след спасяване на Гън, който изби удар на Бруукс от 25 метра.

Десет минути след подновяването на играта Уорд-Праус изравни след прецизен удар от 20-ина метра. В 68-ата минута Саутхамптън направи пълен обрат, след като Таргет засече с глава на далечната греда центриране на Валери отдясно.

