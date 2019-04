Джон Стоунс за Бърнли: Няма да бъде лесно

Защитникът на Манчестър Сити - Джон Стоунс, призна, че Бърнли е класен отбор и шампионите ще имат труден двубой в неделя. Срещата може да се окаже решителна за крайното класиране във Висшата лига, ако "небесносините" победят своя местен противник в неделя.



"Те са изключително добре организиран отбор. Определено имат класа. Купиха някои футболисти, които промениха стила и класата им. Няма да бъде лесно да ги победим, показват резултатите им срещу някои от водещите тимове. Двубоят ще бъде изключително физически, така беше и при предишните ни срещи с тях. Трябва да държим добро темпо и да се представим на ниво", заяви Стоунс пред "Скай Спортс".

