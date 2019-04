Почетино: Трябва да забравим бързо за мача срещу Уест Хам

Мениджърът Маурисио Почетино призова футболистите на водения от него Тотнъм да забравят за загубата с 0:1 у дома от Уест Хам във Висшата лига, допуснато в събота. През следващата седмица лондончани ще се изправят у дома срещу Аякс в първия полуфинален мач от Шампионската лига. Днешното поражение беше първо за "шпорите" на новия им клубен стадион.

"Трябва да забравим това, да продължим напред и да мислим за вторник. Трудно е да се подготвяш за полуфинал в Шампионската лига срещу изключително силен тим като Аякс", категоричен е почетино пред медиите. Хари Кейн Ерик Ламела няма да играят за Тотнъм срещу Аякс заради контузии, докато Хьо Мин-Сон е наказан за първата среща с гранда от Амстердам.

"Това е битка или състезание с тези два мача, които имаме да изиграем. Знаем това добре, но днес не задържахме добре топката и оставихме доста празни пространства за контри", добави още аржентинският специалист. Тотнъм е на третото място във Висшата лига с актив от 70 точки.

