Никой не иска да си ходи от Реал Мадрид, дори и Варан

Нито един играч на Реал Мадрид, включително и защитникът Рафаел Варан, не е изразил желанието си да напусне тима през лятото, пише "Марка". Въпреки слуховете, че французинът вижда бъдещето си далече от "Сантиаго Бернабеу", той не е съобщавал подобно нещо на клубното ръководство.

Зинедин Зидан е този, който ще взима решенията за това кой ще остане в отбора. В Мадрид обаче не искат да намаляват състава, а да развият играчите, с които вече разполагат. Един от примерите е Маркос Йоренте, който почти не е използван от Зидан. Наставникът обаче подчерта важността на това младият халф да получи повече игрови минути, така че ако той все пак бъде продаден, то ще бъде включена опция за обратно закупуване.

