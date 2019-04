Моуриньо: Някои от играчите ми биха ме описали като к*пеле

Жозе Моуриньо даде откровено интервю, в което говори за характера си, отношенията си с играчите и хората, както и за бъдещото развитие на кариерата си.

"Как биха ме описали играчите ми с една дума? Зависи, някои от тях биха ме нарекли к*пеле. Защо клубовете трябва да ме изберат за техен треньор? За да побеждават. Дори аз самият директно бих им казал: "Само ако условието е да побеждаваме, едва тогава можем да започнем разговорите." Като наставник аз нося качество, познания, опит и необятна амбиция. Но също така съм ужасен при загуби. Ужасен съм към хората, които имат амбиция, по-малка от моята. Жозе като човек е спокоен и чувствителен. Той мисли толкова много да останалите. Жозе като треньор е прагматичен, интелигентен и властващ. Харесвам Жозе като човек. Жалко, че хората го познават повече като треньор.

Mourinho to DAZN: "How would players describe me in one word? Some will say a bastard.



"Why should they choose me? To win.



"In fact, I'd ask them directly: 'If you want to win, if the one condition is winning, then we can start talking.'" pic.twitter.com/xHlgBOTDjY