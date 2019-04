Съставите на Тотнъм и Уест Хам (гледайте тук)

Тотнъм приема Уест Хам на новия си стадион в лондонското дерби от 36-тия кръг на Премиър лийг. При успех шпорите могат “шпорите“ могат да се откъснат на шесто точки пред Челси и да направят голяма крачка към това си гарантират мястото в топ 4. Мениджърът на домакините Маурисио Почетино, който мисли и за предстоящия полуфинал в Шампионската лига срещу Аякс е направил четири промени в сравнение с мача с Брайтън. Давинсон Санчес, Ерик Дайър, Хуан Фойт и Бен Дейвис започват.

Две са корекциите в стартовия състав на Мануел Пелегрини. Раян Фредерикс и Иса Диоп стартират за “чуковете“.

