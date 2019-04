Ман Сити започна преговори с Атлетико за Родри

Ръководството на Манчестър Сити вече е започнало разговори с колегите си от Атлетико Мадрид за привличането на халфа Родри, твърди Cadena SER. Според информацията английският клуб е готов да плати откупната му клауза, която е в размер на 70 млн. евро.

Радиото допълва, че цели четири тима са се свързали с играча, който обаче първо иска да се запознае с бъдещите планове на Атлетико преди да вземе своето решение. Мадридчани не планират да продадат испанския национал през предстоящия транферен прозорец, като наставникът Диего Симеоне също не иска да се разделя с него. Родри прави отличен сезон с екипа на тима. Той пристигна на Wanda Metropolitano през миналото лято от Виляреал и от всички нови попълнения се утвърди най-добре, изигравайки 43 мача във всички турнири.

Manchester City have already spoken with Atlético Madrid over the transfer of Rodri (22).



The midfielder is the number one target for Pep Guardiola however, up to four of the top clubs in Europe have shown an interest in Rodri, who is contracted until 2023.



